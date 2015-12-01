港报社评：港铁财技填高铁巨氹，强硬取态难闯财会关--明报12月1日

政府与港铁就广深港高铁香港段（下称高铁）建造费用和完工日期，达成最新协议。表面上，港铁透过借贷融资的财技安排，变相承担了近200亿元超支费用，政府毋须直接由库房拨资「填氹」；不过，由于政府要向财委会申请约196亿元拨款，让港铁完成余下工程，按目前港铁董事局和管理层的强硬取态，在财委会审议拨款申请时将备受挑战。特别明年是立法会选举年，此事一旦成为选举议题，将使高铁工程蒙上不明朗因素。

此际封顶意义不大 政府变相承担超支

高铁最新造价844.2亿元，即较原本650亿元增加约三成，超支数额惊人。这种情况设若发生在私人企业，可能已经酿成危机，严重者企业或许面临倒闭；现在涉及港铁和政府，特别是政府理论上拥有无限资源，才得以继续耗下去。高铁建造价封顶，日后若超过844.2亿元都由港铁负责，

表面上看这个安排让港铁有诱因确保工程按新目标日期完工，不过，高铁工程总体已经完成约75%，即是有什么奇难杂症恐怕都暴露出来了。例如挖掘隧道一度状况频仍，现在完成了99%，尚剩30米就全线挖通；另一个「重灾区」西九总站完成了65%，可以说是港铁大概掌握了情况，才会拍心口包底。

另外，去年8月时港铁估计高铁造价为715亿元，即是超支约65亿元，一年过去了超支再猛增约130亿元；为何差距那么大？未见港铁解释。去年年中一段时间，高铁工程从规划、勘探到管理等都被揭露大堆问题，市民对暴露出来的一笔糊涂帐反响甚大，而港铁管理层此际公开说造价只需715亿元，令人怀疑当时港铁管理层可能在风头火势之下「报细数」，目的为避免引起更大反弹。若港铁管理层这样处理超支数额，则他们的诚信就很有问题。

高铁延误酿成超支约200亿元，而完工日期一改再改，最新是2018年第三季。这较原定今年底通车延期近3年，涉及的经济与社会效益十分可观，这些无形损失也是由港铁一手造成。因此，昨日港铁高层一再强调港铁对香港承担的时候，对照他们管理失误而使本港蒙受有形无形损失，其所谓「承担」反而成为绝大讽刺。

港铁就高铁这个烂摊子，一直不肯承认管理失误。即使与政府达成最新协议，港铁仍然照收委托建造高铁的管理费，政府与港铁的分歧或会诉讼或仲裁解决等，充分反映港铁不认错的强硬取态。高铁是历来最多问题的公共工程，事态性质错综复杂，不过在千疮百孔之间隐约有一条主线，就是管理层的问题。

关于高铁事件，已经有3份调查报告把矛头都指向管理层，因为他们管理不善，导致政府和整体社会蒙受损失。此乃客观事实，若现在港铁坚持不承担责任，则不仅违背委托协议的精神，也会被视为否定各个调查得出的结论。从已经发生的事，港铁似乎在自掴嘴巴，自相矛盾。若港铁无错，原任工程总监周大沧为什么提前离任？原任行政总裁韦达诚获总数约3000万元「黄金握手」而去，相信港铁董事局不会私相授受吧！

港铁将借贷融资给股东发放每股4.4元特别股息，政府作为占约75%的大股东，库房将进帐约195亿元，与政府要支付的高铁超支数额相若，其他小股东则摊分约62亿元。港铁玩财技，表面上政府毋须直接从库房拨资承担高铁超支，但是这笔特别股息若非用来「填氹」，政府就可以用来做其他用途，因此变相仍然是公帑蒙受损失。港铁这个财技，实质虽然是「管理层犯错」、「由股东埋单」，但是对于小股东而言，既有特别股息落袋，又看不到有什么负面作用，相信在股东大会获通过的机会不低。

生米未熟熄火浪费 千般不忿仍须关顾

高铁若停工甚至烂尾，并非一了百了，以高铁地盘工地涉及范围之大，届时为了善后而投入的资源，将十分庞大。另外，政府可能面对大量聘用合约、工程合约等赔偿，涉及费用难以估计。高铁工程现在的情况，恍似米已下锅却未煮熟，若熄火不煮了则生米难以下咽，等同浪费。因此，高铁工程已经与社会难以切割，即使千般不忿，看来政府与社会无法掉头不顾一切而去。

不过，政府无力、市民无奈，不等于政府向财委会申请拨款会较易过关。由于高铁超支数额庞大、原因离谱，而港铁董事局与管理层迄今「死不认错」，相信在市民气愤难平下，立法会议员不会轻易通过拨款。即使是建制派议员也难以理直气壮支持，现在唯一可使事态稍为缓和的是港铁承认错误，让大家「条气较顺」，或许可消减反制的力度，否则后果难以预估。

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