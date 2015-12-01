港报社评：高铁不能“烂尾”，必须如期完工--文汇报12月1日

运输及房屋局局长张炳良昨日表示，特区政府和港铁公司同意将广深港高铁香港段工程目标完工日期修订为2018年第三季，预算费用则调整至844.2亿元并「封顶」，但已较原本预计超支约194亿元。高铁对提升香港竞争力意义重大，若项目「烂尾」，落得「赔了夫人又折兵」的局面，绝非市民所愿见。当务之急，港铁必须严格按质按量保证如期完工，立法会在审批港铁追加拨款时切勿再拉布阻挠，白白浪费公帑。政府更应认真检讨高铁延期超支的成因，追究责任，吸取教训，避免其他大型工程重蹈覆辙。

高铁已成为内地现代化的重要标志，目前已建成覆盖全国的高铁网，对拉动消费、促进经济增长发挥重要作用。香港建设高铁除了大大节省交通时间成本，更可带来巨大的经济及社会效益、促进商贸文化交流，加强香港与内地的更紧密融合，有利提高香港的整体竞争力。可惜，高铁香港段命运多舛，全长只有26公里的工程，受到政争干扰，动工起步已经落后于内地，工程又出现多番延误，造价不断飙升，更不断受到非议。有人抨击高铁是「大白象工程」，要求停建高铁。这些意见对高铁建设于事无补，也不符合香港的整体利益。

高铁工程已完成接近75%，绝对不能半途而废，相反必须抓紧时间如期完工，不要再节外生枝。一来，高铁因暂停工程而带来的直接额外成本已高达约48亿元，若再停工，有关成本会更高；二来，高铁工程若真的不幸「烂尾」，不能与内地高铁网对接，香港将进一步被边缘化，即使高铁工程「烂尾」，政府仍需向立法会申请拨款以妥善结束工程、收拾烂摊子。因此，不论从短期或长期利益考虑，香港尽快建成高铁、早日通车，始终是最理想、最现实的选择。

高铁要如期完工，需就项目超支向立法会申请追加近200亿元的拨款，恐怕又将面临一场拉布「硬仗」。2010年立法会审议高铁项目曾遇到强大阻力，财委会几经波折，在建制派议员的努力下最终通过拨款，但立法会外就出现激烈警民冲突。政府计划下月在立法会铁路事宜小组会议作报告，申请高铁追加拨款，希望在明年2月底前得到立法会财务委员会批准。高铁延期超支已经令社会高度关注，明年又是立法会选举年，一些政客或又会拿高铁申请追加拨款大做文章，打着维护公帑的旗号刁难拖延拨款。

高铁造价昂贵、延期超支，拉布本来就是罪魁祸首之一，因为浪费了建设时间，令各项成本大幅增加。如果工程一拖再拖，不仅令高铁支出急增，还会引发承建商索偿。阻碍高铁进程，绝不是维护香港利益，而是倒香港米。现在最重要的是，社会各界放下歧见，政府、港铁、立法会都要加强配合，保障高铁如期完工，才是对纳税人和香港负责。

除了高铁工程外，近年本港多个大型基建项目工程均出现延误及超支，包括莲塘口岸及港珠澳大桥。政府作为大型工程的监察人和公帑的守护者，有责任及早审视各项基建，检讨不足，堵塞漏洞。高铁工程延误超支，对政府和港铁都造成负面影响，港铁作为项目管理人是否存在失职之处，政府必须全面检视，追究其法律责任，以便建立更严谨的大型工程监督机制，防范延误超支的情况一再重演。

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