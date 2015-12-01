港报社评：已花四百多亿不容高铁烂尾--星岛日报12月1日

本港历来最昂贵的铁路工程，最新估计超支二百亿元，政府以日后拨款封顶，来试图说服立法会议员今次追加拨款，社会一直觉得高铁香港段造价极贵，现在「更上层楼」，两地矛盾的政治气氛又比当年浓烈，偏偏高铁还要涉及在西九总站一地两检让内地人员在港有限度执法的问题，立法会极可能出现比几年前通过高铁拨款时更激烈的针锋相对和拉布场面。至于支持增加拨款的最强烈理由，是高铁工程已经完成了七成半，如果任其「烂尾」，势必成为「港耻」地标。 根据政府与港铁达成的协议，是政府愿意增加对港铁拨款约二百亿元来完成高铁工程，条件是再有超支则由港铁承担，希望透过这个封顶安排，不致成为库房的无底深潭；港铁则承诺向股东派发特别股息，「利诱」小股东接受政府拨款封顶后港铁要承受的财务承担风险。 开支封顶换立会支持 这个安排，要得到立法会财务委员会和港铁股东特别大会通过，才能够落实。如果这两关任何一处地方被卡，已经花了超过四百亿元、掘了九成九隧道的高铁被逼停工，成为国际级「烂尾」笑话，将打击本港形象和营商信誉，至于高速衔接内地基建的经济效益亦告泡汤，西九文化区的表演场地亦可能沦为失去大量潜在观众的大白象。 高铁已经成为内地非常普及的城际交通工具，并非部分反对者心目中只有生意人才会乘搭，不少在内地搭过高铁的港人都感受到其舒适快捷。港深广高铁通车后，由西九到广州只需四十八分钟，时间比由天水围搭港铁去太古城还要短。 六年前政府打算拨款六百多亿元兴建高铁，争议非常激烈，有处处防范香港与内地「同城化」者形容香港基建「被规划」，有受工程收地影响的上水菜园村村民激烈抗争，政府为减收地争议而把大部分铁路建在地底，成本大增，却又招来建造费用高昂得令人咋舌的抨击。示威者包围立法会大楼，财委会连开几天会议才勉强通过。 又贵又迟势炮火连天 现在高铁工程出现种种阻滞，通车时间比原来计画迟三年，工程费用更比原先估计超支接近三成，当初累积的民怨不但未能消解，反而加深。港珠澳大桥延迟一年竣工，政府向财委会申请追加拨款五十四亿多元，已经有议员表明要拉布。高铁延迟时间和申请追加拨款都是港珠澳桥的三倍有多。 此外，高铁如果不在港实行一地两检，内地不可能每一站都安排边检，高铁路和停站都会大减，废了七成武功。一地两检涉及内地人员跨境执法，这方面的顾忌，会成为部分以贵价为由反对或拖延拨款者的潜台词。 不过，高铁工程花了四百多亿元，已经到了不能回头的阶段，政府纵使受到反对派炮轰，建制派议员为大局想，都要在枪林弹雨中为工程护航，高铁延误和超支，涉及的就不仅是财政代价，还有政治代价。