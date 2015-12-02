台湾经济指标预测--2015年12月2日至2016年2月23日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 11月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/4 1610 外汇存底 11月底 -- 4,267.74亿美元 * 12月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/7 1600 出口 11月 -- -11.0% 12/8 0830 消费者物价指 11月 -- +0.31% 数(CPI) * 12月14日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/17 1700(预) 重贴现率 第四季 -- 1.750% * 12月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/21 1600 外销订单 11月 -- -5.3% 年变动率 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.79% 12/23 1600 工业生产指数 11月 -- -6.15% 12/24 1620 M2年增率 11月 -- +6.58% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- -0.63% (第三季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。