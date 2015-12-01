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货币新闻 | 2015年 12月 1日 星期二 09:27 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月24日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年11月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(692,979口)

128,901 164,960 125,524 379,091 335,403 633,516 625,887 59,463 67,092

较11月17日变动(未平仓合约：增加13,704口)

-2,739 6,234 7,033 9,211 2,423 13,505 15,690 199 -1,986

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.6 23.8 18.1 54.7 48.4 91.4 90.3 8.6 9.7

各类交易商数量(总计为558家)

151 162 191 163 177 419 459

(完) (整理 李爽 审校 孙茉莉)

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