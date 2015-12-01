CFTC报告：CBOT大豆期货11月24日持仓报告(表)

美股业绩：宝洁季度业绩优于预测，并上调本财年自体营收成长预估

该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。