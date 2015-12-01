CFTC报告：CBOT大豆期货11月24日持仓报告(表)

美股业绩：宝洁季度业绩优于预测，并上调本财年自体营收成长预估
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年11月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(692,979口)
128,901 164,960 125,524 379,091 335,403 633,516 625,887 59,463 67,092
较11月17日变动(未平仓合约：增加13,704口)
-2,739 6,234 7,033 9,211 2,423 13,505 15,690 199 -1,986
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.6 23.8 18.1 54.7 48.4 91.4 90.3 8.6 9.7
各类交易商数量(总计为558家)
151 162 191 163 177 419 459
(完) (整理 李爽 审校 孙茉莉)
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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