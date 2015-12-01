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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 09:31 BJT

台湾股市：早盘走高，ETF预计中国市场反弹

路透台北12月1日 - 台湾股市周二跟随周边市场走高，上市交易基金(ETF)预计中国市场在近期大跌后将反弹。

0107GMT，加权股价指数 上升0.4%至8,356.63点。

电子类指数 走高0.6%，金融保险类指数 持平。

在最活跃个股中，记忆体晶片厂商华亚科 大涨4.1%。(完)

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