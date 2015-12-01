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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 09:34 BJT

《香港重要政经日程》--12月1日-12月11日

================== 今日重要政经消息=================

12月1日（周二）

--11:00 嘉信理财2016年环球市场展望记者会。

--14:30 联博2016年投资市场展望记者会。

--15:30 山水水泥 股东特别大会。

-- 万辉化工 首日挂牌。

================== 近期重要政经消息=================

12月2日（周三）

-- 中地乳业 首日挂牌。

-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。

--11:00 安永中港并购诈骗风险媒体见面会。

--11:00 道富环球2016年投资展望记者会。

--11:00 贝莱德2016年投资展望记者会。

--15:00 思捷环球 股东周年大会。

--15:00 上置集团 股东特别大会。

12月3日（周四）

-- 公布11月份日经香港PMI。

-- 青岛银行 首日挂牌。

-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。

--14:15 东方汇理资产管理2016年投资展望记者会。

--15:00 施罗德2016年宏观经济前景展望记者会。

12月4日（周五）

--10:00 李宁 股东特别大会。

--15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

--15:00 冠中地产 股东周年大会。

12月7日（周一）

-- 锦州银行 首日挂牌。

12月10日（周四）

-- 中国能源建设 首日挂牌。

-- 丰盛机电 首日挂牌。

12月11日（周五）

--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。

--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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