《中国已公布新股发行上市日程表》--12月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
12/1 深 三夫户外 002780 1,700 9.42 22.95 东海证券
12/1 深 中坚科技 002779 2,200 12.11 18.97 德邦证券
12/1 深 润欣科技 300493 3,000 6.87 22.97 国信证券
12/1 沪 博敏电子 732936 4,185 8.06 22.98 国信证券
12/1 沪 读者传媒 732999 6,000 9.77 19.85 华龙证券
12/1 沪 道森股份 732800 5,200 10.95 21.15 华泰联合
12/1 沪 安记食品 732696 3,000 10.10 22.95 安信证券
12/1 沪 邦宝益智 732398 2,400 13.97 22.99 国金证券
12/2 深 中科创达 300496 2,500 *23.27 *22.99 中金公司
-- 深 美尚生态 300495 1,670 -- -- 广发证券
-- 深 山鼎设计 300492 2,080 -- -- 国信证券
-- 深 可立克 002782 4,260 -- -- 招商证券
-- 深 奇信股份 002781 5,625 -- -- 安信证券
-- 深 久远银海 002777 2,000 -- -- 广发证券
-- 深 银宝山新 002786 3,178 -- -- 中投证券
-- 沪 乾景园林 732778 2,000 -- -- 招商证券
-- 沪 中新科技 732996 5,010 -- -- 国信证券
-- 沪 桃李面包 732866 4,501.26 -- -- 中信证券
-- 沪 思维列控 732508 4,000 -- -- 中信建投
-- 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券
-- 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券
-- 深 华源包装 002787 不超过3,520 -- -- 国海证券
-- 深 通合科技 300491 不超过2,000 -- -- 中德证券
-- 深 盛天网络 300494 3,000 -- -- 长江证券
-- 沪 井神股份 732299 9,000 -- -- 西南证券
-- 深 万里石 002785 5,000 -- -- 招商证券
-- 深 富祥股份 300497 1,800 -- -- 长江证券
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 凯龙股份 002783 2,087 28.68 22.98 长江证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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