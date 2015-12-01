版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 10:26 BJT

标题新闻：中国棉花产量降幅超预期将令2015/16作物季的全球棉花库存降幅增大--Cotlook

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐