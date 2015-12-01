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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 14:43 BJT

台湾货币市场：短率回落，寿险业巨额资金抢进短票利率料将走低

* 隔拆利率回落，月初资金恢复宽松
    * 短票利率持稳，有寿险业愿接受0.36%利率
    * 公司债RP利率挥别0.50%，5字头利率绝迹

     记者 罗两莎
    路透台北12月1日 - 台湾银行间拆款利率周二回落。资金调度人士表示，因今天是
月初，市场资金明显转趋宽松，利率亦跟着回落，手中有剩余资金的银行四处打电话推
销，但需求有限效果不大。
    
    他们指出，今天拆款以到期续做为主，惟大家缺口有限、需求不大，到期仅七到八
成续做，利率则全面回落，隔拆利率回到0.300%。
    
    〞很明显啊，今天利率都下来了。〞一位大型商银资调人员说。
    
    他表示，由于市场资金非常充裕，今天拆入者很好拿钱，利率亦已回落，但有剩余
资金的银行则为消化资金伤脑筋。
    
    一中型民营银行资调人员即称，市场资金很多，今天很容易拿到钱，隔拆利率回到0
.300%。
    
    他表示，今天一切恢复正常，本土或外商银行隔拆利率回到原水准，但较让人伤脑
筋的是本月底是年底，比较担心跨年资金调度问题。
        
 本地时间14:30                   今日报价                   上日收盘
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 台湾加权指数                    8,463.30                   8,320.61
 隔夜银行间拆款加权平均           0.300%                     0.306%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.270-0.320%              0.270-0.350% 
   --一周拆款利率区间          0.300-0.370%              0.280-0.380%  
  
    **短票利率0.36%比重升**
    
    在短票市场方面，票券公司交易员称，今天市场资金充沛，但发票量不大，利率大
都成交于0.37%，但成交在0.36%的比重略为拉高。
    
    交易商指出，因近日有一大型寿险公司巨额资金涌入，且可接受跨年较低的利率，
致今天相当比重成交于0.36%，料12月利率将因而进一步往下走。
    
    〞今天利率还是一样啊，但大型寿险公司可以接受0.36%，比市场低一点的利率。〞
一位大型票券公司交易员说。
    
    票券公司主管则指出，本月底是年底，亦是年关，虽然目前市场资金非常宽松，但
不能掉以轻心，为求〞安全〞起见，大家都尽量把资金落点安排到明年。
      
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%，
部分成交0.36%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。

    集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.3
71%，前日为0.372%；上日区间0.360-0.410%；前日则为0.36-0.40%，上日成交量72.90
亿台币，前日109.91亿台币。  
    
    周二央行定存单到期金额5,742.20亿。发行金额稍晚央行才会公布。     
    
    本周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币，分别为：周三2,351.50亿、周四2,476.5
0亿及周五258.00亿。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为355亿台币，累积超额准备8,120
亿台币、加计前期1%的超额准备达9,133亿台币。 
                 
    **公司债RP利率挥别0.50%* 
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天公债RP利率没有变动；不过，
公司债因利率比较高，较有议价空间，最高利率挥别〞5字头〞，跌至0.49%。
        
    〞我这里的公司债RP利率已经没有0.50%，5字头的利率绝迹了。〞一位大型证券商
交易员。
    
    今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率与上日大致相同，主要成交在0.3
9-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.49%，上日则是0.49-0.50%。债券附买回成
交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成
交利率区间差异相当大。 
    
    在票券商方面，交易员说，因市场资金实在太多了，银行又拒收存款，致资金持续
涌入货币型基金，各投信均钱满为患，到处找寻出路，为避免券别人被抢走，昨天下午
即四处打电话找券，先下手为强。
    
    〞投信还是多钱，资金就是没完没了的涌进来，有人走钱马上被接走，九点半缺口
就平了、收工了。〞一位票券公司交易员说。
    
    但他们指出，虽然资金充沛、利率亦无大变化，但为求安心度年关，这个时侯已开
始要找跨年的资金，若非跨年的资金，利率马上往下调。  
            
    今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日同水准；短天期公债附买
回利率区间落在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.340-0.36%，上日则为0.
34-0.37%。(完) 

 (记者 罗两莎 ；; 审校  黄凯)

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