台湾货币市场：短率回落，寿险业巨额资金抢进短票利率料将走低

* 隔拆利率回落，月初资金恢复宽松 * 短票利率持稳，有寿险业愿接受0.36%利率 * 公司债RP利率挥别0.50%，5字头利率绝迹 记者 罗两莎 路透台北12月1日 - 台湾银行间拆款利率周二回落。资金调度人士表示，因今天是 月初，市场资金明显转趋宽松，利率亦跟着回落，手中有剩余资金的银行四处打电话推 销，但需求有限效果不大。 他们指出，今天拆款以到期续做为主，惟大家缺口有限、需求不大，到期仅七到八 成续做，利率则全面回落，隔拆利率回到0.300%。 〞很明显啊，今天利率都下来了。〞一位大型商银资调人员说。 他表示，由于市场资金非常充裕，今天拆入者很好拿钱，利率亦已回落，但有剩余 资金的银行则为消化资金伤脑筋。 一中型民营银行资调人员即称，市场资金很多，今天很容易拿到钱，隔拆利率回到0 .300%。 他表示，今天一切恢复正常，本土或外商银行隔拆利率回到原水准，但较让人伤脑 筋的是本月底是年底，比较担心跨年资金调度问题。 本地时间14:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.669 32.830 台湾加权指数 8,463.30 8,320.61 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.306% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.350% --一周拆款利率区间 0.300-0.370% 0.280-0.380% **短票利率0.36%比重升** 在短票市场方面，票券公司交易员称，今天市场资金充沛，但发票量不大，利率大 都成交于0.37%，但成交在0.36%的比重略为拉高。 交易商指出，因近日有一大型寿险公司巨额资金涌入，且可接受跨年较低的利率， 致今天相当比重成交于0.36%，料12月利率将因而进一步往下走。 〞今天利率还是一样啊，但大型寿险公司可以接受0.36%，比市场低一点的利率。〞 一位大型票券公司交易员说。 票券公司主管则指出，本月底是年底，亦是年关，虽然目前市场资金非常宽松，但 不能掉以轻心，为求〞安全〞起见，大家都尽量把资金落点安排到明年。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%， 部分成交0.36%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.3 71%，前日为0.372%；上日区间0.360-0.410%；前日则为0.36-0.40%，上日成交量72.90 亿台币，前日109.91亿台币。 周二央行定存单到期金额5,742.20亿。发行金额稍晚央行才会公布。 本周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币，分别为：周三2,351.50亿、周四2,476.5 0亿及周五258.00亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为355亿台币，累积超额准备8,120 亿台币、加计前期1%的超额准备达9,133亿台币。 **公司债RP利率挥别0.50%* 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天公债RP利率没有变动；不过， 公司债因利率比较高，较有议价空间，最高利率挥别〞5字头〞，跌至0.49%。 〞我这里的公司债RP利率已经没有0.50%，5字头的利率绝迹了。〞一位大型证券商 交易员。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率与上日大致相同，主要成交在0.3 9-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.49%，上日则是0.49-0.50%。债券附买回成 交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成 交利率区间差异相当大。 在票券商方面，交易员说，因市场资金实在太多了，银行又拒收存款，致资金持续 涌入货币型基金，各投信均钱满为患，到处找寻出路，为避免券别人被抢走，昨天下午 即四处打电话找券，先下手为强。 〞投信还是多钱，资金就是没完没了的涌进来，有人走钱马上被接走，九点半缺口 就平了、收工了。〞一位票券公司交易员说。 但他们指出，虽然资金充沛、利率亦无大变化，但为求安心度年关，这个时侯已开 始要找跨年的资金，若非跨年的资金，利率马上往下调。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日同水准；短天期公债附买 回利率区间落在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.340-0.36%，上日则为0. 34-0.37%。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 黄凯)