香港金融：应把握人民币纳入SDR机遇，强化离岸市场地位--金管局总裁

陈德霖在一份声明中称，IMF的决定确认了人民币为可自由使用的货币，香港与内地有密切经贸联系，又是全球最大的离岸人民币中心，应把握这个历史性机遇，不断强化金融基础建设，提升市场人才和产品，在内地金融市场进一步开放和人民币国际化的进程中，继续发挥重要的桥头堡和金融枢纽作用。