香港金融：应把握人民币纳入SDR机遇，强化离岸市场地位--金管局总裁

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月1日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，香港应把握人民币纳入SDR的机遇，强化其离岸人民币市场地位。
国际货币基金组织（IMF）稍早宣布同意将中国人民币纳入SDR基准货币篮子。
陈德霖在一份声明中称，IMF的决定确认了人民币为可自由使用的货币，香港与内地有密切经贸联系，又是全球最大的离岸人民币中心，应把握这个历史性机遇，不断强化金融基础建设，提升市场人才和产品，在内地金融市场进一步开放和人民币国际化的进程中，继续发挥重要的桥头堡和金融枢纽作用。
香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，人民币加入SDR将有助增加香港的人民币业务，但相信全球对人民币资产需求慢慢增加，香港有足够承受能力应付。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%