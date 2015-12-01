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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 12:28 BJT

中国债市动态：国债期货转跌现券情绪稍弱，PMI数据未有新意

路透上海12月1日 - 中国银行间债市周二早盘主要利率债收益率小幅波动，其中国债受期货转跌影响，收益率稍涨，利率互换(IRS)和长期金融债收益率变化不大。

交易员称，为稳定IPO期间资金面，公开市场逆回购放量并不意外，而稍早中采和财新两个PMI数据，也未有更多新意，市场因此维持观望。

上海一银行交易员表示，与国债期货走势相近，早盘国债收益率稍涨，长期金融债收益率略跌，总体波动都十分有限。

剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在3.06%/3.04%，上日尾盘3.05%/3.01%；相近期限国开债150218券最新报价 3.4299%/3.4050%，上日尾盘3.4450%/3.4250%。

中国央行公开市场周二逆回购大幅放量，单日净投放400亿元人民币。业内人士表示，今日共有八只新股IPO网上申购，央行在冻结资金高峰日亦及时出手，平抑资金价格短期波动的意图凸显。

信用债方面，华中一银行交易员认为，近期负面事件频发，令低评级债承压。但在可配资产选择不多情况下，一般银行类机构仍会选取AA或以上品种进行筛选投资。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报99.96元，较上日结算价跌0.21%；10年期国债主力合约T1603 早收98.775元，较上日结算价跌0.26%。

中国11月官方制造业PMI降至49.6，创逾三年最低水准。 但财新中国11月制造业PMI延续回升势头，创下五个月高位，表明经济增长压力略有缓解，财政政策发挥了积极作用。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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