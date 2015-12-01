中国债市动态：国债期货转跌现券情绪稍弱，PMI数据未有新意

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透上海12月1日 - 中国银行间债市周二早盘主要利率债收益率小幅波动，其中国债受期货转跌影响，收益率稍涨，利率互换(IRS)和长期金融债收益率变化不大。
交易员称，为稳定IPO期间资金面，公开市场逆回购放量并不意外，而稍早中采和财新两个PMI数据，也未有更多新意，市场因此维持观望。
上海一银行交易员表示，与国债期货走势相近，早盘国债收益率稍涨，长期金融债收益率略跌，总体波动都十分有限。
剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在3.06%/3.04%，上日尾盘3.05%/3.01%；相近期限国开债150218券最新报价 3.4299%/3.4050%，上日尾盘3.4450%/3.4250%。
中国央行公开市场周二逆回购大幅放量，单日净投放400亿元人民币。业内人士表示，今日共有八只新股IPO网上申购，央行在冻结资金高峰日亦及时出手，平抑资金价格短期波动的意图凸显。
信用债方面，华中一银行交易员认为，近期负面事件频发，令低评级债承压。但在可配资产选择不多情况下，一般银行类机构仍会选取AA或以上品种进行筛选投资。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报99.96元，较上日结算价跌0.21%；10年期国债主力合约T1603 早收98.775元，较上日结算价跌0.26%。
中国11月官方制造业PMI降至49.6，创逾三年最低水准。 但财新中国11月制造业PMI延续回升势头，创下五个月高位，表明经济增长压力略有缓解，财政政策发挥了积极作用。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存