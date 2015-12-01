美国金融：美联储新规令其危机纾困权力受限

路透华盛顿11月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一采用阻止其对个别企业纾困的规定，此举系因国会要求。之前美联储在金融危机期间对美国国际集团 及其他企业伸出援手的决定备受争议。

该规定旨在终结个别金融企业“大到不能倒”的看法，使得美联储只能拯救大范围的金融体系，而非个别的企业。根据规定，美联储能够提供可望供至少五家企业所使用的紧急贷款，但无法做出像金融危机期间对AIG出手相救的那种特别纾困。

在2010年多德弗兰克(Dodd-Frank)金融改革法要求美联储削减对个别企业和破产企业所提供的紧急贷款后，美联储已采用了该规定。最终的规范对破产企业的定义是在之前的90天内无力偿还“不容争辩的债务”。

美联储理事塔鲁洛在会议期间表示，该规范将能更好的权衡美联储对危机需求的回应，以及顾及那些预期在最糟假设情况下会有纾困动作的经理人，更有可能在时势紧张时为扭转公司命运而承担高风险。