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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 10:23 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元上扬，关注澳洲央行会议

澳元兑欧元 守在五个月高位附近，因预期欧洲央行即将宽松政策。

欧元兑澳元11月重挫5.2%，为1999年以来最大月跌幅。

周二公布的数据显示，澳洲净出口对第三季国内生产总值(GDP)的贡献可能为正1.5个百分点。路透调查预估为正1.0个百分点。GDP报告将于周三出炉。

Capital Economics首席澳新分析师Paul Dales表示，“净贸易看来让澳洲经济在第三季免于萎缩。”

澳洲央行周二举行会议，外界认为其几乎肯定会维持利率在2%不变。利率决议将在0330GMT时公布。

新西兰元兑美元 升至一个月高位0.6638，部分是因投资人预期在周三早间举行的全球拍卖中乳品价格将会上涨。(完) 　　

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