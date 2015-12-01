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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 10:25 BJT

台湾汇市：台币盘初实质汇价区间微升，后续关注人民币“入篮”后表现

路透台北12月1日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价区间微升。汇银人士称，国际货币基金组织(IMF)宣布将人民币纳入SDR(特别提款权)货币篮子，盘初人民币走势持稳，并未释出明确交投方向，令台币实质汇价盘初大致在32.600下方窄幅波动。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量1.75亿美元，交投稳中带热；目前外资买卖汇双向交易皆有，方向并不明显，而时序迈入月初出口商交投转趋淡静，今日台币实质汇价料暂在32.600附近盘整。

〞再来看一下CNH(离岸人民币)表现。〞一位大型官股商银交易员说。

国际货币基金组织(IMF)周一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，也符合预期。

本地时间10:12，韩元兑美元 报1,156.7，上日收在1,158.1。而台股加权指数 则涨0.49%。

台币早盘实质交易区间落在32.550-32.650；上日在32.605-32.744。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初一个月期美元/台币换汇点溢价幅度持续较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.580/32.650，上日收在32.645。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.550-32.650

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--《综述》美国房地产及制造业数据疲软，暗示第四季经济增长温和 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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