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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 10:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元涨势在昨日高位1.0597停滞不前

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* 欧元/美元涨势在昨日高位1.0597停滞不前，1.0600有卖盘

* 美元曾浮现空头回补，以新西兰元/美元和澳元/美元为主

* 阻力位在10日移动均值1.0630，突破后目标位在21日移动均值1.0708(完)

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