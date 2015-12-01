香港个股：中旅国际联手恒大地产开发珠海海泉湾二期商住及旅游项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透香港12月1日 - 香港中旅国际 宣布，将与恒大地产 合作开发珠海海泉湾二期的商住及旅游项目，注册资本8.22亿元人民币，两家公司分别占49%及51%股权。
中旅国际周一晚间发出的声明称，与恒大地产将透过成立项目公司发展该项目，项目公司成立后，公司将可录得约5,600万元的一次性税后收益。
珠海海泉湾二期项目占地约277万平方米，其中住宅、商业用地约95万平方米，旅游用地约182万平方米。双方将对277万平方米用地进行整体合作，并以面积约24万平方米的住宅、商业用地作为启动区开展首期合作，之后再分批次开发其他土地。
中旅国际表示，海泉湾是公司拓展旅游休闲度假目的地业务的重点战略型项目。一期于2006年1月开业，每年吸引大量旅客。海泉湾拟建设优质旅游物业、交换物业、休闲物业和分时度假物业，以交换物业和分时度假等运营模式，打造国民休闲度假景区。
中旅国际周二早盘中段股价涨近1%报3.2港元；恒大地产小升0.33%，报6.13港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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