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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 10:45 BJT

香港个股：中旅国际联手恒大地产开发珠海海泉湾二期商住及旅游项目

路透香港12月1日 - 香港中旅国际 宣布，将与恒大地产 合作开发珠海海泉湾二期的商住及旅游项目，注册资本8.22亿元人民币，两家公司分别占49%及51%股权。

中旅国际周一晚间发出的声明称，与恒大地产将透过成立项目公司发展该项目，项目公司成立后，公司将可录得约5,600万元的一次性税后收益。

珠海海泉湾二期项目占地约277万平方米，其中住宅、商业用地约95万平方米，旅游用地约182万平方米。双方将对277万平方米用地进行整体合作，并以面积约24万平方米的住宅、商业用地作为启动区开展首期合作，之后再分批次开发其他土地。

中旅国际表示，海泉湾是公司拓展旅游休闲度假目的地业务的重点战略型项目。一期于2006年1月开业，每年吸引大量旅客。海泉湾拟建设优质旅游物业、交换物业、休闲物业和分时度假物业，以交换物业和分时度假等运营模式，打造国民休闲度假景区。

中旅国际周二早盘中段股价涨近1%报3.2港元；恒大地产小升0.33%，报6.13港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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