台湾债市：五年券殖利率创逾三个月低，资金浮滥养券需求增

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透台北12月1日 - 台湾公债殖利率周二早盘走低，五年券104/13期 创逾三个月低。交易员指出，市场资金浮滥，在预期年底央行若不降息，至少会维持利率不动下，养券需求引导短端殖利率微幅下探。
他们表示，央行将在周五标售364天期存单，市场预料得标利率可能续创历史低位，资金为追求更高收益率，近期冷门五年券104/6、104/9殖利率已经率先走低，今日104/13的下跌，只是追随修正。
〞年底利率至少不会动，就养券角度来看，还有30来点，很舒服。〞一位证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，台湾资金浮滥的状态，至少会维持到明年农历春节前，这期间养存续期三至五年的券料将成为市场主流。
台湾央行11月初标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389%，为连13次走低，并创下历史新低纪录。
本地时间10:38时，五年券104/13期 跌1.25基点至0.7140%，成交量10亿台币，前低在8月26日的0.705%；10年券104/12R殖利率跌0.48基点至1.1405%，成交量为37亿台币；至于台股加权指数 则涨1.19%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.705-0.72%；104/12R期则在1.14-1.15%。
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