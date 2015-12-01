券商观点：中国中采和财新PMI继续背离，经济增长仍偏弱--中金债券

路透北京12月1日 - 针对周二国家统计局发布11月中采与财新PMI数据，中金债券的点评报告称，两种PMI继续背离，但显示经济增长依然偏弱。

报告称，自从财新PMI不再公布初值后，与中采PMI产生了了一定的背离。从微观数据反映情况来看，中采PMI更接近实体经济运行情况。考虑中采制造业调查口径更完善，与统计局工业调查数据更匹配，建议重点关注中采制造业调查。

以下为中金债券陈健恒、范阳阳、唐薇撰写的点评报告全文：

11月中采制造业PMI从10月的49.8降至49.6，主要分项指数均有所回落，尤其是新订单指数降幅较大。11月财新制造业PMI小幅升至48.6，其中产出指数反弹较明显，新订单指数有所回落。

由于11月中采制造业调查的大企业指数回升而中小企业下降，同时新出口订单指数也明显下降，所以样本因素也不能很好解释中采和财新差异。自从财新PMI不再公布初值后，与中采PMI产生了了一定的背离。从微观数据反映情况来看，中采PMI更接近实体经济运行情况。其他的第三方PMI数据，比如民生PMI，11月份也是回落的。考虑中采制造业调查口径更完善，与统计局工业调查数据更匹配，我们建议重点关注中采制造业调查。

11月前两旬重点电厂耗煤量降幅显着收窄，这主要与去年同期APEC会议期间企业停产有关，耗煤量乃至发电量的环比改善幅度较弱，工业产出难有显着改善。当前房地产市场整体尚属稳定，不过随着购房需求逐步释放，未来商品房销售回落风险较大，房地产投资乃至工业产出仍有下行压力。

与此同时，明年春节之后通胀可能快速回落，中枢可能逐步降至1%，这可能促使央行继续引导利率下行，明年基准利率小幅下调以及继续加大降准力度依然可期，回购利率中枢也可能降至1.5%以下，债券收益率下行空间将进一步打开。

从分项来看：需求方面，中采制造业新订单指数从10月的50.3降至49.8，财新制造业新订单指数从10月的48降至47.8，中采和财新数据表现较为一致，内外需求低迷企业订单不足；中采制造业新出口订单指数从10月的47.4继续降至46.4，财新制造业新出口订单指数从10月的50.7升至51.6，中采和财新数据出现明显背离，这可能反映两个调查样本情况不同，当前全球经济总体疲软，即便部分企业出口改善也不改外贸整体弱势格局。

供给方面，中采制造业产出指数从10月的52.2降至51.9，订单不足导致企业生产意愿不强，并拖累企业原材料采购意愿，财新制造业PMI产出指数从10月的48.1升至50，可能反映部分外贸出口企业产出有所回升；中采制造业就业指数从10月的47.8降至47.6，中采非制造业就业指数从10月的49.6降至48.4，企业用工需求下降可能对城镇就业形成明显拖累，财新制造业就业指数从47.2升至47.4，不过也处于相对低位。

价格方面，中采制造业购进价格指数从10月的44.4降至41.1，财新制造业购进价格从10月的44.9降至43.3，出厂价格从10月的45降至43.5，中采和财新调查均显示主要原材料购进价格降幅显着扩大；分行业情况看，有色金属价格继续大幅下跌，黑色金属和油气化工价格继续回落，非金属制品价格重回跌势，预计11月PPI环比降幅扩大，PPI同比增速或降至-6%附近，工业品持续处于深度通缩之中。