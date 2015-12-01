韩国金融市场：韩股反弹未受中国PMI数据影响；韩元上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
科技巨头三星电子 及其关联公司三星SDI 分别涨2.0%和3.8%。
韩国11月贸易顺差创下纪录最高，因进口降幅远大于出口降幅，尽管出口已连续11个月下滑。
外资料将买超韩股，接近中午时买超78亿韩元(675万美元)的韩股，为指标股指带来支撑。
韩元扳回稍早前跌幅，小幅上涨，有望结束三日连跌局面。
韩元兑美元 涨0.1%至1,156.6。
韩国三年期公债12月合约 涨0.05点，报109.29。
0248GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,156.6 1,158.1
日圆/韩元 9.4209/360 9.4185
韩国公债期货 * 109.29 109.24
韩国综合股价指数 2,017.24 1,991.97
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 汪红英/张明钧/刘秀红；审校 杜明霞/戴素萍)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存