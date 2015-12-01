全球金融：人民币成为中日两国贸易的第二大支付货币--SWIFT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透香港12月1日 - 全球交易服务机构SWIFT周二表示，人民币已成为日本与中国/香港之间贸易的第二大支付货币，仅次于日圆。
人民币已超过港元和美元，在10月份的日本与中国/香港之间贸易结算额中，人民币支付金额占6.9%，高于两年之前的3.1%。
SWIFT称，机构转账是人民币使用背后的主力，在10月两国之间支付总额中占97%。
根据SWIFT，以交易总额来看，10月份人民币在全球支付方面的活跃度仍位居第五，市场份额为1.92%。
10月人民币支付总额较9月下降23.53%，而总体来看，所有支付货币的交易总额仅下降了2.42%。
国际货币基金组织(IMF)周一如外界预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这是中国作为全球经济大国为获得国际上的认可所取得的胜利。
人民币将拥有10.92%的权重，英镑和日圆将分别降至8.09%和8.33%，美元保持在41.73%的水平基本未变。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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