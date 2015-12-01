更新版 1-台湾汇市：台币早盘实质汇价由升转贬，因外资交投方向不一致

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
(更新台币动态及交易员评论)
路透台北12月1日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价由升转贬。汇银人士称，目前外资买卖汇交投方向不一，带动台币走势震荡，盘初才因部分外资汇入而区间微升，但有外资在11点进行订价(Fixing)交易引领台币实质汇价转而趋贬跌破32.670。
他们指出，时序迈入月初出口商交投转趋淡静，现在盘势改由外资主导，场上持续消化外资买卖汇交易需求，带动交投气氛热络，下午观察外资买卖汇力道由谁胜出，今日台币主要交投料暂在32.600-32.700震荡。
〞外资来来去去的，他们也没有方向。〞一位大型官股商银交易员说。
交易员表示，IMF宣布将人民币纳入SDR(特别提款权)货币篮子，早盘人民币走势持稳 ，并未释出亚币进一步方向，令台币暂由买卖汇交投引领方向。
国际货币基金组织(IMF)周一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，也符合预期。
本地时间12:25，韩元兑美元 报1,157.3，上日收在1,158.1。而台股加权指数 则大涨1.45%。
台币早盘实质交易区间落在32.550-32.675；上日在32.605-32.744。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.705/32.745，上日收在32.645。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.600-32.700
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