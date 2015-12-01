台湾债市：五年券殖利率收创新低，资金浮滥养券需求增

* 五年券殖利率创历史低位，因资金浮滥 * 大型金融机构着墨10年券，空单回补 * 明日104/12R殖利率暂看在1.13-1.15% 路透台北12月1日 - 台湾公债殖利率周二收低，五年券104/13期 创五年公 债历史低位。交易员表示，因市场资金浮滥，在预期年底央行若不降息，至少会维持利率不 动下，养券需求引导短端殖利率微幅下探。 他们指出，10年104/12期增额公债 虽因有标售变数表现不若五年券强劲 ，不过盘中受大型金融机构小幅买进现货消息影响，也引发空单回补。但买盘追价谨慎，使 得终场发行前交易殖利率仅小幅收低。 “拜景气崩溃所赐，几乎所有五年券都被锁得死死的，没有卖压。〞一位公股银行交易 主管说。 另一证券商交易员表示，资金浮滥使得银行间超额准备持续走高，由于央行将在周五标 售364天期存单，市场预料得标利率可能续创历史低位，因而带动今日五年券交易区间下移 。 他认为，年底央行若不降息，至少利率不会动，养券利差还有30来点，对养券盘而言应 该很舒服。 至于昨日20年券104/14 因少量成交使得殖利率出现较大跌幅。交易商间有 传言，买盘可能是外资。以往外资若要停泊债市，通常会买存续期短的券种，因此若消息为 真，则显示其操作重点不仅在赚取汇差，利差也是考量重点。 台湾央行11月初标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389%，为连13 次走低，并创下历史新低纪录。 今日104/13殖利率收跌1.55基点，报0.7110%，创五年期公债殖利率 历史低 位，前低是8月25日的0.7250%。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.73%；10年公债104/12二度增 额券发行前交易主交投则料在1.13-1.15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.55 0.7110% *0.7110-0.7185% 11.00 10 104/12R -0.33 1.1420% 1.1366-1.1455% 64.00 *表创该券发行以来殖利率低位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1390 5 104/13 0.7110 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)