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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 14:47 BJT

台湾债市：五年券殖利率收创新低，资金浮滥养券需求增

* 五年券殖利率创历史低位，因资金浮滥
    * 大型金融机构着墨10年券，空单回补
    * 明日104/12R殖利率暂看在1.13-1.15%

    路透台北12月1日 - 台湾公债殖利率周二收低，五年券104/13期 创五年公
债历史低位。交易员表示，因市场资金浮滥，在预期年底央行若不降息，至少会维持利率不
动下，养券需求引导短端殖利率微幅下探。
    
    他们指出，10年104/12期增额公债 虽因有标售变数表现不若五年券强劲
，不过盘中受大型金融机构小幅买进现货消息影响，也引发空单回补。但买盘追价谨慎，使
得终场发行前交易殖利率仅小幅收低。
    
    “拜景气崩溃所赐，几乎所有五年券都被锁得死死的，没有卖压。〞一位公股银行交易
主管说。
    
    另一证券商交易员表示，资金浮滥使得银行间超额准备持续走高，由于央行将在周五标
售364天期存单，市场预料得标利率可能续创历史低位，因而带动今日五年券交易区间下移
。
    
    他认为，年底央行若不降息，至少利率不会动，养券利差还有30来点，对养券盘而言应
该很舒服。 
    
    至于昨日20年券104/14 因少量成交使得殖利率出现较大跌幅。交易商间有
传言，买盘可能是外资。以往外资若要停泊债市，通常会买存续期短的券种，因此若消息为
真，则显示其操作重点不仅在赚取汇差，利差也是考量重点。

    台湾央行11月初标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389%，为连13
次走低，并创下历史新低纪录。   
    
    今日104/13殖利率收跌1.55基点，报0.7110%，创五年期公债殖利率 历史低
位，前低是8月25日的0.7250%。    
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.73%；10年公债104/12二度增
额券发行前交易主交投则料在1.13-1.15%。      
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -1.55      0.7110%  *0.7110-0.7185%      11.00
  10    104/12R                   -0.33      1.1420%   1.1366-1.1455%      64.00
    *表创该券发行以来殖利率低位
    
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1390
          5      104/13                        0.7110
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 董永年; 审校  黄凯)

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