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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 12:21 BJT

《全球汇市》美元从13年高点附近回落，欧元暂告回升

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0573 1.0563 0.09 -12.60 1.2097

美元/日圆 122.92 123.08 -0.13 2.90 119.68

欧元/日圆 129.96 130.01 -0.04 -10.51 144.78

美元/瑞郎 1.0276 1.0286 -0.10 3.37 0.9941

英镑/美元 1.5078 1.5054 0.16 -3.18 1.5573

美元/加元 1.3347 1.3362 -0.11 14.88 1.1618

澳元/美元 0.7260 0.7226 0.47 -11.12 0.8168

新西兰元/美元 0.6619 0.6580 0.59 -15.11 0.7797

澳元/日圆 89.240 88.940 0.34 -8.69 97.750

新西兰元/日圆 81.360 80.990 0.46 -12.98 93.310

英镑/日圆 185.34 185.28 0.03 -0.27 186.38

澳元/新西兰元 1.0963 1.0968 -0.05 4.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/张荻/许娜/刘秀红；审校 龚芳/高琦/白云)

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