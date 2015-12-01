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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 12:32 BJT

路透基点：LVMH集团投资的私募基金寻求1.3亿美元五年期贷款--TRLPC

路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，知情人士称，欧洲奢侈品公司LVMH集团旗下的私募股权公司L Capital Asia，正在寻求一笔1.3亿美元的五年分期偿还贷款，为收购一家中国高端男装公司的70%股权筹措资金。

知情人士称，花旗担任此次贷款的独家簿记行；L Capital Asia将用融得资金收购宁波GXG的控股权，后者在中国经营GXG男装品牌；GXG管理团队将保留公司剩余30%股权。

一名知情人士称，此项贷款平均期限为3.58年。根据GXG的2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA) 8,000万美元计算，贷款杠杆比率约为2.32倍。知情人士称，2015年GXG料将录得9,000万美元的EBITDA。

知情人士称，路演定于周四在上海展开。

GXG品牌男装通过在中国的1,000多家门店和网店分销。

GXG的竞争对手包括太平鸟男装和卡宾男装等品牌。(完) (编译 王颖；审校 高琦)

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