中国货币市场：月末扰动散去资金重回偏松局面，央行逆回购加量亦送暖

路透上海12月1日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率稳中略降。资金在昨日受月末因素短暂扰动过后，重回偏松局面，此外央行逆回购操作明显放量，亦为稳定市场预期再送暖意。

交易员并表示，本轮IPO中多数新股申购集中在今日，之后对资金的影响将进一步减弱，从目前来看整体冲击很有限，预计流动性也将很快重返充裕。

“挺松的，昨天是IPO（申购启动）又赶上月末，主要押信用的难借，今天好多了，”上海一银行交易员称。

中国A股首次公开发行（IPO）重启后，10家新股申购期集中在本周一至周三，其中有八家公司网上申购日在周二，另两家分别为周一和周三；由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

欲浏览《中国已公布新股发行上市日程表》，请点选

上海一银行交易员谈到，今日央行逆回购500亿元的规模虽然也不算很大，但也是央行向市场传递的政策呵护信号。

她认为，随着IPO申购进入尾声，后半周资金应该就能进一步转松；此后主要关注点除了年末因素外，美国升息因素的影响也要重点跟踪，尤其需关注是否会引发中国的资本外流。

中国央行公开市场周二逆回购大幅放量，单日净投放400亿元人民币。业内人士表示，今日共有八只新股IPO网上申购，央行在冻结资金高峰日亦及时出手，平抑资金价格短期波动的意图凸显。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7670 1.7807 -1.37

七天 2.3186 2.3233 -0.47

14天 2.6426 2.6242 +1.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6050 0.5250 +308.00

七天 2.7150 2.8200 -10.50

14天 2.5200 2.5700 -5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00

七天 2.3800 2.3200 +6.00

14天 2.6700 2.6200 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.7880 1.7880 +0.00

七天 2.2940 2.2990 -0.50

三个月 3.0470 3.0500 -0.30