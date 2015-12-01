中国货币市场：月末扰动散去资金重回偏松局面，央行逆回购加量亦送暖

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透上海12月1日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率稳中略降。资金在昨日受月末因素短暂扰动过后，重回偏松局面，此外央行逆回购操作明显放量，亦为稳定市场预期再送暖意。
交易员并表示，本轮IPO中多数新股申购集中在今日，之后对资金的影响将进一步减弱，从目前来看整体冲击很有限，预计流动性也将很快重返充裕。
“挺松的，昨天是IPO（申购启动）又赶上月末，主要押信用的难借，今天好多了，”上海一银行交易员称。
中国A股首次公开发行（IPO）重启后，10家新股申购期集中在本周一至周三，其中有八家公司网上申购日在周二，另两家分别为周一和周三；由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计又将吸引数以万亿计的资金参与申购。
欲浏览《中国已公布新股发行上市日程表》，请点选
上海一银行交易员谈到，今日央行逆回购500亿元的规模虽然也不算很大，但也是央行向市场传递的政策呵护信号。
她认为，随着IPO申购进入尾声，后半周资金应该就能进一步转松；此后主要关注点除了年末因素外，美国升息因素的影响也要重点跟踪，尤其需关注是否会引发中国的资本外流。
中国央行公开市场周二逆回购大幅放量，单日净投放400亿元人民币。业内人士表示，今日共有八只新股IPO网上申购，央行在冻结资金高峰日亦及时出手，平抑资金价格短期波动的意图凸显。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7670 1.7807 -1.37
七天 2.3186 2.3233 -0.47
14天 2.6426 2.6242 +1.84
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6050 0.5250 +308.00
七天 2.7150 2.8200 -10.50
14天 2.5200 2.5700 -5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00
七天 2.3800 2.3200 +6.00
14天 2.6700 2.6200 +5.00
Shibor
其中:隔夜 1.7880 1.7880 +0.00
七天 2.2940 2.2990 -0.50
三个月 3.0470 3.0500 -0.30
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存