中国汇市：人民币早盘续持稳消化入篮利好，强势美元加剧贬值压力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
* 人民币早盘续持稳，中间价亦刷新三个月低点
* 入篮SDR决定对人民币汇率几无影响
* 强势美元加弱势中国经济基本面，人民币贬值压力仍大
* 汇率维稳需求仍在，短期料延续窄幅整理
路透上海12月1日 - 人民币兑美元即期 周二早盘持稳，中间价则因国际美元强势而续刷新逾三个月低点。交易员称，汇市基本消化人民币纳入SDR（特别提款权）篮子利好，汇价走势依旧稳定，但人民币贬值预期仍较强，只是央行亦无意强行推高汇价，短期料延续区间窄幅整理。
交易员指出，市场仍将关注本月初美联储加息动作，而欧央行加大放松政策的预期料加剧美元强势，且今早中国公布的官方中采PMI数据仍显示中国经济增长持续偏弱，人民币贬值压力短期难以减退。
“我预计人民币汇率还是会稳定一段时间，不会有大的波动，如果这时候贬值，中国面子上不好看。”一中资行交易员指出。
另一中资行交易员指出，加入SDR不会对人民币汇率造成什么影响，人民币该怎么走还怎么走，预计人民币会缓慢贬值，直至强美元周期结束。
北京时间12月1日凌晨，国际货币基金组织（IMF）执行董事会投票决定将人民币纳入SDR货币篮子，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，人民币在SDR篮子中的权重为10.92%，将于2016年10月1日起生效。
北京时间12:07，离岸人民币兑美元 小幅回落，与在岸价差回到400个点子以上。人民币兑美元 即期报6.3984元，上日收报6.3981元。今日人民币兑美元中间价 报6.3973元，上日中间价为6.3962元。人民币兑美元即期成交额 为105.68亿美元，上日半日为116亿美元。
国家统计局最新公布的11月中采制造业采购经理人指数（PMI）从10月的49.8降至49.6，主要分项指数均有所回落，尤其是新订单指数降幅较大。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二在逼近13年高点后回落，因交易员买回欧元；受欧洲央行推出激进宽松措施的预期拖累，欧元一直备受打压。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6405元,上日尾盘为6.6165元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4409/6.4415元, 上一交易日尾盘报6.425元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3982。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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