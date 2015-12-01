中国汇市：人民币早盘续持稳消化入篮利好，强势美元加剧贬值压力

* 人民币早盘续持稳，中间价亦刷新三个月低点

* 入篮SDR决定对人民币汇率几无影响

* 强势美元加弱势中国经济基本面，人民币贬值压力仍大

* 汇率维稳需求仍在，短期料延续窄幅整理

路透上海12月1日 - 人民币兑美元即期 周二早盘持稳，中间价则因国际美元强势而续刷新逾三个月低点。交易员称，汇市基本消化人民币纳入SDR（特别提款权）篮子利好，汇价走势依旧稳定，但人民币贬值预期仍较强，只是央行亦无意强行推高汇价，短期料延续区间窄幅整理。

交易员指出，市场仍将关注本月初美联储加息动作，而欧央行加大放松政策的预期料加剧美元强势，且今早中国公布的官方中采PMI数据仍显示中国经济增长持续偏弱，人民币贬值压力短期难以减退。

“我预计人民币汇率还是会稳定一段时间，不会有大的波动，如果这时候贬值，中国面子上不好看。”一中资行交易员指出。

另一中资行交易员指出，加入SDR不会对人民币汇率造成什么影响，人民币该怎么走还怎么走，预计人民币会缓慢贬值，直至强美元周期结束。

北京时间12月1日凌晨，国际货币基金组织（IMF）执行董事会投票决定将人民币纳入SDR货币篮子，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，人民币在SDR篮子中的权重为10.92%，将于2016年10月1日起生效。

北京时间12:07，离岸人民币兑美元 小幅回落，与在岸价差回到400个点子以上。人民币兑美元 即期报6.3984元，上日收报6.3981元。今日人民币兑美元中间价 报6.3973元，上日中间价为6.3962元。人民币兑美元即期成交额 为105.68亿美元，上日半日为116亿美元。

国家统计局最新公布的11月中采制造业采购经理人指数（PMI）从10月的49.8降至49.6，主要分项指数均有所回落，尤其是新订单指数降幅较大。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二在逼近13年高点后回落，因交易员买回欧元；受欧洲央行推出激进宽松措施的预期拖累，欧元一直备受打压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6405元,上日尾盘为6.6165元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4409/6.4415元, 上一交易日尾盘报6.425元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3982。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。