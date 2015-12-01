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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 12:38 BJT

标题新闻：泰国11月CPI同比降0.97%为连续第11个月下降，当月核心CPI升0.88%--泰国商务部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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