新闻稿：投资者调查显示中国宽松政策无法遏制上升风险--标普

（注：标准普尔提供中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2015年11月30日—标准普尔评级服务在上海、北京、香港和新加坡举行的“中国信用观察”研讨会期间开展的投资者调查显示，2016年中国企业违约数量可能会上升，但国内科技服务业的信用指标或可改善。

这一互动式调查反映了超过200位参与研讨会现场投票问题的投资人和中介机构的观点。在被问及未来五年内中国出现金融危机（此处定义为不良贷款率升至15%以上）的可能性时，超过一半的与会者认为“可能性较小”，而38%的受访者认为金融危机有可能发生。

标准普尔评级服务在今日发布的题为《标准普尔投资者调查显示中国经济放缓加大信用风险》的报告中列出了此次调查的详细信息和结果。

超过三分之二的受访者认为，中国的地方政府债务置换计划只是在时间上延迟了中国地方债务的风险，并不能实质性地降低这一风险。截至目前，财政部已经向省级政府发放了3.2万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务额度，用于存量债务再融资。标准普尔认为，债务置换计划为地方政府偿还债务赢得了空间和时间。

受访者对有关中国国企改革问题的看法比较平均。三分之一的受访者预计中国国企改革将在未来三年内得到有效推进，而相近比例的受访者对此持怀疑态度。对调查结果的进一步分析显示，香港和新加坡的受访者对国有企业改革前景比北京和上海的受访者更为乐观。我们认为，改革仍将继续推进，但取得实质性的改革成果尚需时日。

标准普尔此前预测2016年企业违约数量将上升。我们的分析师认为，从系统角度来看相关风险是可控的。受访者对中国科技服务业的未来更为乐观，65%的受访者认为这一行业是2016年最有可能出现信用状况改善的行业。

此次调查显示，受访者对于中国的政策宽松的有效性问题上取得普遍一致。58%的受访者认为，政府陆续出台的宽松政策在解决中资银行面临的挑战方面几乎无效。这一结果与标准普尔近期发布的《中国50大银行》报告中的观点一致。该报告认为，中国的宽松政策能够防止出现信贷或流动性枯竭，但不会解决中资银行面临的困难。