路透基点：台虹科技启动25亿台币等值五年期循环信贷案--TRLPC

路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼 簿记行台湾银行已启动台湾上市公司台虹科技的25亿台币等值(7,700万美 元等值)的五年期循环信贷案。 这笔无担保贷款由两部分组成，A部分25亿台币，B部分8,000万美元 。这两部分的总和不能超过25亿台币等值。 美元及台币贷款部分的利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或 台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码，具体加码幅度依借款人的税前净 利润率而定： 税前净利润率低于零，则分别加码135个基点(美元部分)和80个基点( 台币部分)；净利润率超过零，则分别加码120个基点(美元部分)和70个基 点(台币部分)。 如果借款人决定提取美元，若台北银行间拆息利率(TAIFX)与Libor利 差超过40个基点，则需支付超出部分。 银行受邀在三个层级参贷：承贷6亿台币或以上，有15个基点的前端 费，获牵头行头衔；承贷4亿-5.99亿台币，获8个基点费用和经理行头衔 ；承贷2亿-3.99亿台币，获3个基点费用和参贷行头衔。 如果提取比例低于40%，则有15个基点的承诺费。 银行回复截止日期为12月25日。 融资所得的大部分将用于2012年1月完成的一笔18亿台币贷款的再融 资，其余用于营运资本。 这笔2012年贷款较初始规模15亿台币扩大，亦可以台币或美元提取。 台币及美元部分利率分别为较次级商票市场利率或Libor加码75-85个基点 ，依借款人税前净利润率而有变动。 台虹科技为软性铜箔积层板及太阳能电池模组背板供应商。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)