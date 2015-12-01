路透基点：台虹科技启动25亿台币等值五年期循环信贷案--TRLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼 簿记行台湾银行已启动台湾上市公司台虹科技的25亿台币等值(7,700万美 元等值)的五年期循环信贷案。 这笔无担保贷款由两部分组成，A部分25亿台币，B部分8,000万美元 。这两部分的总和不能超过25亿台币等值。 美元及台币贷款部分的利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或 台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码，具体加码幅度依借款人的税前净 利润率而定： 税前净利润率低于零，则分别加码135个基点(美元部分)和80个基点( 台币部分)；净利润率超过零，则分别加码120个基点(美元部分)和70个基 点(台币部分)。 如果借款人决定提取美元，若台北银行间拆息利率(TAIFX)与Libor利 差超过40个基点，则需支付超出部分。 银行受邀在三个层级参贷：承贷6亿台币或以上，有15个基点的前端 费，获牵头行头衔；承贷4亿-5.99亿台币，获8个基点费用和经理行头衔 ；承贷2亿-3.99亿台币，获3个基点费用和参贷行头衔。 如果提取比例低于40%，则有15个基点的承诺费。 银行回复截止日期为12月25日。 融资所得的大部分将用于2012年1月完成的一笔18亿台币贷款的再融 资，其余用于营运资本。 这笔2012年贷款较初始规模15亿台币扩大，亦可以台币或美元提取。 台币及美元部分利率分别为较次级商票市场利率或Libor加码75-85个基点 ，依借款人税前净利润率而有变动。 台虹科技为软性铜箔积层板及太阳能电池模组背板供应商。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存