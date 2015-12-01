路透基点：新鸿基地产自行安排一笔50亿港元五年期贷款--TRLPC

路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港地 产业巨擘新鸿基地产正在自行筹办一笔50亿港元(6.5亿美元)的五年期贷 款。 一位消息人士称，预计贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码不 到100基点。几家主要的往来银行正在考虑是否参贷。 所筹资金将用于2011年4月完成的一笔50亿港元五年期贷款的再融资 。这笔贷款是一项总计167.5亿港元双档贷款案的一部分，另一部分为117 .5亿港元的循环信贷。根据汤森路透基点数据，这笔双档贷款的利率较Hi bor加码75基点。 这笔新贷款预计在12月底前结案。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)