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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 13:48 BJT

路透基点：新鸿基地产自行安排一笔50亿港元五年期贷款--TRLPC

路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港地
产业巨擘新鸿基地产正在自行筹办一笔50亿港元(6.5亿美元)的五年期贷
款。
    
    一位消息人士称，预计贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码不
到100基点。几家主要的往来银行正在考虑是否参贷。
    
    所筹资金将用于2011年4月完成的一笔50亿港元五年期贷款的再融资
。这笔贷款是一项总计167.5亿港元双档贷款案的一部分，另一部分为117
.5亿港元的循环信贷。根据汤森路透基点数据，这笔双档贷款的利率较Hi
bor加码75基点。
    
    这笔新贷款预计在12月底前结案。(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 王兴亚)

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