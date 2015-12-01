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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 16:08 BJT

《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.87%，需求平稳料略低于二级

* 招标品种: 财政部五年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(2日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 2.82%-2.91%

* 预测均值: 2.87%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月1日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，基本面仍无起色继续支撑债市，IPO重启后首批申购已近尾声，对资金面的冲击无惊亦无险，不过年末将至，加之美国12月加息可能极大，不确定因素仍令债市短期未脱整理。

市场人士预计，明日国债需求平稳，定位稍低于二级水平，中标收益率均值在2.87%附近。

“配置盘还得按节奏配，不过快年底了，也不会太有激情，应该也就（比二级）略低吧，”上海一银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为2.8843%。本次续发国债的标的券150019券最新成交收益率 在2.9000%。

明日招标新债为今年第19期 五年品种的第二次续发；采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前同期国债相同，从2015年9月8日开始计息；票面利率3.14%。招标当日原同期国债停止交易一天，招标结束至12月7日进行分销；12月9日起与之前发行的同期国债合并上市交易。(完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)

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