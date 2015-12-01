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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 14:20 BJT

日本股市：日经指数收高1.3%，三个多月来首次突破20,000点

路透东京12月1日 - 日本股市日经指数周二反弹，突破20,000点大关，为三个多月来首次升破该点位，受弱势日圆和美国指数期货走高之助，无视中国制造业调查数据疲软消息。

日经指数 收盘涨1.3%，收报20,012.40点。这是该指数自8月20日以来首次收于20,000点上方。

东证股价指数 收盘涨1.4%至1,601.95点，33个分类指数几乎全部收涨，只有一个类股例外。

JPX-日经400指数 收盘涨1.4%至14,435.78点。(完)

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