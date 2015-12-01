修正-台湾股市：收大涨1.71%，受政策做多及亚股上涨带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
(将第一段周三改为周二)
路透台北12月1日 - 台湾股市周二收涨1.71%，终止连二跌；分析师表示，在政策拟开放中国大妈来台投资股市，加上今天亚洲股市普遍走涨带下，指数收复8,400点；惟随指数大涨，料明日将呈小涨小跌格局。
周二台湾加权股价指数 收涨1.71%，报8,463.30点；今日成交初值 为901.34亿台币，上交易日修正后为1,370.73亿。
分析师指出，政策拟开放中国大妈来台投资股市，显示政策积极做多，且随亚股上涨，台股一扫先前走跌阴霾，指数强劲反弹。
〞今天强弹等于是把前两天超跌的部分都补回来了。〞台新投顾分析师黄文清说。
凯基投顾分析师张明祥亦称，台股指数强弹已经把昨天往下跳空缺口都补回来了，这代表短线偏多。
他表示，近来台股忽涨忽跌，但仍不脱区间整理格局，指数弹至8,700至8,800点就碰到压力区，惟跌到8,200至8,300点则有支撑；目前指数已来到区间的下缘，料明天指数若再弹升就碰到月线8,484点的压力区，若挑战完成，接下来又将碰到半年线8,579点。
但他认为，台股指数较大压力区在8,800点，此时的操作策略是逢低买进，主要是距离明年1月选举还有一个半月时间，料在政策偏多、证所税废除后大户资金回流、集团做帐及财报空窗期等因素之下，指数较有反弹的机会。
亚洲股市周二稳步上涨，市场对中国制造业调查报告反应不大，该数据并未缓解经济增长降温的担忧；与此同时，一份民间调查则暗示经济企稳。
本地时间14:27，MSCI亚太明晟指数 涨1.71%，日经指数 涨1.34%，韩国股市 涨1.6%。(完)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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