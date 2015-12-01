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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 14:26 BJT

日本债市：长期公债价格小升，稍早10年期公债标售需求良好

标债的最低得标价格为99.78，符合市场预期。

五年期现券收益率 涨0.5个基点，至0.040%。

日本央行周一称，目前计划本月购买3,500亿日圆(28.5亿美元)剩余到期期限为三年至五年的债券，比之前的购买规模少了500亿日圆。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +0.5 -0.010%

五年期公债 0.040% +0.5 0.035%

10年期公债 0.295% -0.5 0.300%

20年期公债 0.000% +0.0 1.060%

30年期公债 0.000% +0.0 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.56 +0.03 148.53

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/白云; 审校 张若琪/王兴亚)

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