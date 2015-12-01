新兴汇市：人民币在被IMF纳入SDR篮子后持稳，股市上涨推动亚币走高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.93 123.12 +0.15 -2.66 119.66
坡元 1.4105 1.4109 +0.03 -5.99 1.3260
台币 32.667 32.830 +0.50 -2.91 31.718
韩元 1156.84 1158.10 +0.11 -4.97 1099.30
泰铢 35.82 35.84 +0.06 -8.15 32.90
菲律宾披索 47.18 47.15 -0.05 -5.20 44.72
印尼卢比 13800.00 13830.00 +0.22 -10.29 12380.00
印度卢比 66.52 66.67 +0.22 -5.25 63.03
马币 4.2370 4.2640 +0.64 -17.48 3.4965
人民币 6.3970 6.3981 +0.02 -3.02 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/汪红英；审校 王洋/王兴亚/张若琪)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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