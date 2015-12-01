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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 14:38 BJT

新兴汇市：人民币在被IMF纳入SDR篮子后持稳，股市上涨推动亚币走高

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日圆 122.93 123.12 +0.15 -2.66 119.66

坡元 1.4105 1.4109 +0.03 -5.99 1.3260

台币 32.667 32.830 +0.50 -2.91 31.718

韩元 1156.84 1158.10 +0.11 -4.97 1099.30

泰铢 35.82 35.84 +0.06 -8.15 32.90

菲律宾披索 47.18 47.15 -0.05 -5.20 44.72

印尼卢比 13800.00 13830.00 +0.22 -10.29 12380.00

印度卢比 66.52 66.67 +0.22 -5.25 63.03

马币 4.2370 4.2640 +0.64 -17.48 3.4965

人民币 6.3970 6.3981 +0.02 -3.02 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/汪红英；审校 王洋/王兴亚/张若琪)

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