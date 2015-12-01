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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 15:03 BJT

全球金市：金价上涨近1%，受空头回补及美元下跌提振

分析师称，随着美国升息时点的临近，投机客所持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货的空头头寸触及纪录高位，但这在短期内可能有助金价。

“金价有望从更多空头回补中受益上涨，尤其是新兴市场实货需求保持强劲的情况下，”汇丰分析师James Steel称。

但他表示，本周影响金价的主要因素将是欧洲央行周四的政策会议以及美国周五的非农就业报告。

周一公布的数据显示，截至11月24日当周，对冲基金和资产管理公司所持COMEX黄金期货净空头头寸创下有史以来最高纪录。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量也触及2008年9月以来最低。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1071.6 7.58 0.71

现货银 14.17 0.085 0.6

现货铂金 840.21 9.13 1.1

现货钯金 547 2.24 0.41

COMEX期金 1071.7 5.9 0.55

COMEX期银 14.11 0.06 0.43

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红)

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