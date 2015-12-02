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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 14:54 BJT

表格：外资及陆资在台股买超4.72亿台币，连两日买超

路透台北12月2日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超4.72亿台币，连两个交易日买超共计90.02亿台币；上交易日为买超85.30亿台币。

三大法人今日合计买超20.44亿台币，上交易日修正后为买超93.04亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

12/2 +4.72 +16.33 +3.92 -4.52 +20.44

12/1 +85.30 +8.31 +1.83 -2.42r +93.04r

本月累计 +90.02 +24.64 +5.75 -6.94 +113.48

2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r

10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r

9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r

8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r

7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r

6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r

5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r

4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2014 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)

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