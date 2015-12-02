表格：外资及陆资在台股买超4.72亿台币，连两日买超

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北12月2日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超4.72亿台币，连两个交易日买超共计90.02亿台币；上交易日为买超85.30亿台币。
三大法人今日合计买超20.44亿台币，上交易日修正后为买超93.04亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
12/2 +4.72 +16.33 +3.92 -4.52 +20.44
12/1 +85.30 +8.31 +1.83 -2.42r +93.04r
本月累计 +90.02 +24.64 +5.75 -6.94 +113.48
2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r
10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r
9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r
8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r
7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r
6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r
5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2014 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。