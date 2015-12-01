《路透晚报》--12月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：加入SDR后人民币不会持续贬值，会渐进推动汇率改革--副行长

IMF周一决定将人民币纳入SDR货币篮子，市场对其后人民币汇率走向颇为关注。中国央行副行长易纲周二表示，大可不必担心人民币汇率出现持续贬值，汇率改革也将渐进推动。中国的长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，在汇率波幅过大及外汇资金出现异动情况下，央行会果断适当干预。

--《焦点》后SDR时代，人民币国际化将更任重道远

人民币如期入篮SDR（特别提款权），为自1980年以来SDR篮子构成出现的首次重大变化，尽管比例低于预期，但这是中国经济融入全球金融体系的一个里程碑，对于人民币国际化和国际货币和金融体系的双赢影响不言自明；不过，真正实现人民币国际化还有很长的路要走。

--《焦点》中国制造业持续分化调整，就业连降数月凸显稳增长紧迫性

受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。

--中国数据：11月非制造业商务活动指数回升至53.6，创四个月高位--国家统计局

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，11月官方非制造业商务活动指数回升至53.6，创四个月来高位。上月该指数一度回落至53.1，创出2008年12月来的新低，当时为50.8。

--中国房地产：11月百城住宅均价环比及同比连四个月双涨--中指院

中国指数研究院周二提供的报告显示，11月百城住宅均价环比、同比连续四个月双涨，其中环比涨0.46%，同比涨2.93%，涨幅均扩大。展望未来，围绕中央去库存战略导向，更多相关财政、货币等支持政策将陆续出台，楼市“暖冬”可期。

--路透调查：中国明年住宅均价预计小涨2%，高库存需两年以上才能缓解

路透调查显示，2016年中国住宅市场均价预计上涨2%，继续受宽松政策环境以及热点城市带动，但库存偏高及需求透支意味着全年涨幅有限。另一方面，明年房地产投资增速很可能继续下行，而缓解高库存困境可能需要两年以上时间。

--新闻稿：投资者调查显示中国宽松政策无法遏制上升风险--标普

标准普尔评级服务在上海、北京、香港和新加坡举行的“中国信用观察”研讨会期间开展的投资者调查显示，2016年中国企业违约数量可能会上升，但国内科技服务业的信用指标或可改善。

--澳门经济：11月博彩收入按年减少32.3%，创逾五年新低

澳门政府周二公布，11月份博彩收入按年减少32.3%，至164.25亿澳门元，跌幅大于前一个月，为2010年9月以来新低。

【金融】

--全球金融：亚投行前几年每年预计放贷100-150亿美元--候任行长

亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)候任行长金立群称，预计该机构在头五到六年每年放贷100-150亿美元。他并试图减轻有关该行将变成中国的工具的担忧。

【固定收益】

--中国公开市场：放量逆回购应对IPO申购高峰，央行维稳意图明确

中国央行公开市场周二逆回购大幅放量，单日净投放400亿元人民币。业内人士表示，今日共有八只新股IPO网上申购，央行在冻结资金高峰日亦及时出手，平抑资金价格短期波动的意图凸显。

--中国债市动态：国债期货转跌现券情绪稍弱，PMI数据未有新意

中国银行间债市周二早盘主要利率债收益率小幅波动，其中国债受期货转跌影响，收益率稍涨，利率互换(IRS)和长期金融债收益率变化不大。

--中国货币市场：月末扰动散去资金重回偏松局面，央行逆回购加量亦送暖

中国银行间市场周二早盘主要回购利率稳中略降。资金在昨日受月末因素短暂扰动过后，重回偏松局面，此外央行逆回购操作明显放量，亦为稳定市场预期再送暖意。

--《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.87%，需求平稳料略低于二级

中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，基本面仍无起色继续支撑债市，IPO重启后首批申购已近尾声，对资金面的冲击无惊亦无险，不过年末将至，加之美国12月加息可能极大，不确定因素仍令债市短期未脱整理。

--中国债市：鹏元资信下调鄂尔多斯华研主体评级至B，因公司债务压力极大

中国鹏元资信评估有限公司周二公告，将鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司主体评级由BBB降至B，并将其发行的“12鄂华研债”列入信用评级观察名单，因公司债务压力极大。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续持稳消化入篮利好，强势美元加剧贬值压力

人民币兑美元即期周二早盘持稳，中间价则因国际美元强势而续刷新逾三个月低点。交易员称，汇市基本消化人民币纳入SDR（特别提款权）篮子利好，汇价走势依旧稳定，但人民币贬值预期仍较强，只是央行亦无意强行推高汇价，短期料延续区间窄幅整理。

--全球金融：人民币成为中日两国贸易的第二大支付货币--SWIFT

全球交易服务机构SWIFT周二表示，人民币已成为日本与中国/香港之间贸易的第二大支付货币，仅次于日圆。人民币已超过港元和美元，在10月份的日本与中国/香港之间贸易结算额中，人民币支付金额占6.9%，高于两年之前的3.1%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡小幅收升，打新高峰期致市场观望氛围浓厚

中国股市沪综指周二震荡小幅收升，地产、建材股板块表现突出。分析师称，今日迎来打新高峰期，新股集中申购给资金面带来短暂压力，加之近日股指波动较大，市场投资者多采取观望策略，成交量未现明显变化。

--《综述》中国股市收官之月料不平静，多事之秋市场震荡或加剧

中国股市大起大落的2015年似乎注定不会平淡收官，年末资金面、汇率和市场风格的波动，宏观政策的变化以及市场自身调整压力或将导致指数的大幅震荡波动在所难免。

--中国基金：华人文化与中信资本注资曼城俱乐部母公司城市足球集团

中国华人文化控股集团和中信资本周二宣布，将联手向英超劲旅曼彻斯特俱乐部的母公司--城市足球集团注资4亿美元，获得后者13%股份。本次交易显示城市足球集团的市场估值达30亿美元。

--中国个股：绿地在悉尼中标地产项目，看好中澳自贸协定带来新机遇