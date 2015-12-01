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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 15:26 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国制造业PMI虽不振，但市场冒险意愿升温

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* 美元/日圆跌0.18%、欧元/美元上涨0.24%、澳元/美元上涨0.43%、新西兰元/美元涨0.79%

* 日股日经指数升1.34%，沪综指上涨+0.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.75%，美国十年期公债收益率报2.2253%，美国原油期货上涨0.77%

* 中国11月官方制造业PMI降至49.6，创逾三年最低水准--国家统计局

* 澳洲央行维持利率不变，因出口给经济带来巨大提振

* 人民币加入SDR货币篮子

(编译 张明钧; 审校 张若琪)

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