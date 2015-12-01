表格：外资在韩国股市买超1,096亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透首尔12月1日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,096亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月 1日 109.6 50.9 -212.8
^11月30日 -538.3 54.1 366.0
11月27日 -29.4 21.3 -136.4
11月26日 66.1 159.9 -290.3
11月25日 -199.4 75.6 15.3
11月24日 -181.8 229.5 -125.0
11月23日 -104.0 168.1 -198.0
11月20日 -174.8 144.5 -117.5
11月19日 289.9 338.4 -767.8
11月18日 -142.9 24.0 40.0
11月17日 -164.6 156.9 -83.5
11月16日 -236.2 11.2 116.5
11月13日 -210.9 -44.6 111.1
11月12日 -220.8 -23.5 105.7
11月11日 -222.7 6.5 136.2
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本月以来 109.6 50.9 -212.8
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今年以来 -223.7 -3,256.8 760.3
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注：^ 11月30日为修正后数据。(完)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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