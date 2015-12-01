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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 15:41 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,096亿韩元

路透首尔12月1日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,096亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月 1日 109.6 50.9 -212.8

^11月30日 -538.3 54.1 366.0

11月27日 -29.4 21.3 -136.4

11月26日 66.1 159.9 -290.3

11月25日 -199.4 75.6 15.3

11月24日 -181.8 229.5 -125.0

11月23日 -104.0 168.1 -198.0

11月20日 -174.8 144.5 -117.5

11月19日 289.9 338.4 -767.8

11月18日 -142.9 24.0 40.0

11月17日 -164.6 156.9 -83.5

11月16日 -236.2 11.2 116.5

11月13日 -210.9 -44.6 111.1

11月12日 -220.8 -23.5 105.7

11月11日 -222.7 6.5 136.2

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本月以来 109.6 50.9 -212.8

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今年以来 -223.7 -3,256.8 760.3

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注：^ 11月30日为修正后数据。(完)

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