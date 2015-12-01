中国新债：辽宁省下周二将招标发行722亿元一般地方债

路透上海12月1日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(12月8日)招标发行722亿元人民币一般地方债，期限包括三、五、七和10年。

本次招标的一般债为辽宁省今年第三批一般债券，全部为置换债券；除10年期计划发行规模为72.2亿元外，三、五、七年均为216.6亿元。

公告显示，此次辽宁省一般债的具体招标时间为12月8日下午14:00-14:40，四期债均自12月9日开始计息，12月11日发行结束。大公国际资信评估有限责任公司对其评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而内蒙古11月9日招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高（除流标外）；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点(bp)。(完)

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