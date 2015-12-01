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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 16:04 BJT

金属期市：美元下跌推动铜价走高，但中国数据预示后市或下行

短期内，基本金属价格受到美元走弱的提振。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收复盘初近1%的失地，0723 GMT涨0.6%至每吨4,613美元，上日为基本持平。铜价11月累计下滑10%，创下1月来最大月度跌幅。今年迄今则下跌近27%。

一名驻新加坡交易员表示，周三12月期权到期，考虑到行权价在约4,500美元的未平仓合约规模，铜价可能会被拖累进一步下滑。

“12月期权明日到期，或对铜价构成磁吸效应，”该交易员说。

上海期交所期铜合约 上涨0.8%，收盘时报每吨35,150元人民币。

受新出口订单升至逾一年高位推动，财新中国11月制造业PMI延续回升势头，创下五个月高位，表明经济增长压力略有缓解，财政政策发挥了积极作用。 (完)

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(编译 刘秀红/王洋; 审校 白云/张明钧)

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