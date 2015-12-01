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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 16:06 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月1日

路透香港12月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:05时，1
港元=0.82524人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为35.12%，低
于上交易日收盘的37.21%。
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                          4.55              4.74          1.16
 建设银行                                          5.68              5.38          1.28
 中国银行                                          4.02              3.50          1.39
 农业银行                                          3.12              3.00          1.26
 招商银行                                         17.11             18.56          1.12
 中信银行                                          7.12              4.94          1.75
 交通银行                                          6.32              5.55          1.38
 民生银行                                          8.57              7.49          1.39
 中国人寿                                         26.72             26.90          1.20
 中国平安                                         34.12             43.30          0.95
 中国太保                                         26.77             32.15          1.01
 中信证券                                         17.77             18.10          1.19
 新华人寿                                         44.59             32.75          1.65
 海通证券                                         15.13             13.58          1.35
 华能国际                                          8.95              7.03          1.54
 大唐发电                                          5.35              2.58          2.51
 华电国际                                          6.84              5.21          1.59
 中煤能源                                          6.07              3.17          2.32
 中国神华                                         14.75             12.48          1.43
 中国石油                                          8.41              5.65          1.80
 兖州煤业                                          9.46              3.59          3.19
 中国石化                                          4.93              4.88          1.22
 上海石化                                          6.42              2.89          2.69
 中海油服                                         15.80              7.81          2.45
 仪征化纤                                          8.41              2.32          4.39
 中国铝业                                          5.02              2.46          2.47
 江西铜业                                         14.78              9.26          1.93
 洛阳钼业                                          5.02              1.57          3.87
 紫金矿业                                          3.48              1.96          2.15
 马钢股份                                          3.28              1.64          2.42
 鞍钢股份                                          4.62              3.10          1.81
 重庆钢铁                                          3.10              1.24          3.03
 海螺水泥                                         16.89             21.65          0.95
 洛阳玻璃                                         33.27              5.42          7.44
 京城机电                                         13.29              5.40          2.98
 中联重科                                          5.18              3.02          2.08
 金隅股份                                         10.44              5.31          2.38
 中国国航                                          8.36              6.40          1.58
 东方航空                                          7.39              4.19          2.14
 南方航空                                          7.93              5.92          1.62
 中国远洋                                         11.63              4.94          2.85
 中海集运                                          8.73              3.11          3.40
 中集集团                                         19.14             13.60          1.71
 中海发展                                         11.08              5.49          2.45
 宁沪高速                                          8.41             10.20          1.00
 深高速                                            9.92              6.42          1.87
 成渝高速                                          4.96              2.65          2.27
 皖通高速                                         12.69              6.90          2.23
 广深铁路                                          4.57              4.01          1.38
 中国南车                                         13.29             10.18          1.58
 中国交建                                         14.09              9.02          1.89
 中国铁建                                         14.13             10.42          1.64
 中国中铁                                         11.42              6.56          2.11
 长城汽车                                         12.17              9.67          1.53
 比亚迪                                           61.95             42.05          1.79
 广汽集团                                         20.54              7.49          3.32
 青岛啤酒                                         32.02             34.90          1.11
 白云山                                           27.11             19.56          1.68
 新华制药                                         11.20              4.93          2.75
 海信科龙                                         10.65              3.95          3.27
 南京熊猫                                         16.45              7.14          2.79
 晨鸣纸业                                          8.90              5.55          1.94
 上海医药                                         18.75             17.22          1.32
 中兴通讯                                         17.69             17.70          1.21
 东方电气                                         13.60              8.20          2.01
 潍柴动力                                          9.54              7.97          1.45
 东北电气                                          7.44              2.73          3.30
 广船国际                                         36.51             17.34          2.55
 经纬纺机                                         22.80             11.96          2.31
 昆明机床                                         15.02              4.87          3.74
 一拖股份                                         12.74              5.38          2.87
 北辰实业                                          5.33              2.67          2.42
 创业环保                                         11.45              6.64          2.09
 中国中冶                                          7.79              2.86          3.30
 金风科技                                         17.23             13.40          1.56
 丽珠                                             48.80             35.30          1.68
 万科                                             16.58             20.70          0.97
 郑煤机                                            6.86              3.62          2.30
 大连港                                            6.43              3.42          2.28
 山东墨龙                                         10.24              3.48          3.57
 浙江世宝                                         35.87             10.78

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