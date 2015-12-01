《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透香港12月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:05时，1 港元=0.82524人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为35.12%，低 于上交易日收盘的37.21%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.74 1.16 建设银行 5.68 5.38 1.28 中国银行 4.02 3.50 1.39 农业银行 3.12 3.00 1.26 招商银行 17.11 18.56 1.12 中信银行 7.12 4.94 1.75 交通银行 6.32 5.55 1.38 民生银行 8.57 7.49 1.39 中国人寿 26.72 26.90 1.20 中国平安 34.12 43.30 0.95 中国太保 26.77 32.15 1.01 中信证券 17.77 18.10 1.19 新华人寿 44.59 32.75 1.65 海通证券 15.13 13.58 1.35 华能国际 8.95 7.03 1.54 大唐发电 5.35 2.58 2.51 华电国际 6.84 5.21 1.59 中煤能源 6.07 3.17 2.32 中国神华 14.75 12.48 1.43 中国石油 8.41 5.65 1.80 兖州煤业 9.46 3.59 3.19 中国石化 4.93 4.88 1.22 上海石化 6.42 2.89 2.69 中海油服 15.80 7.81 2.45 仪征化纤 8.41 2.32 4.39 中国铝业 5.02 2.46 2.47 江西铜业 14.78 9.26 1.93 洛阳钼业 5.02 1.57 3.87 紫金矿业 3.48 1.96 2.15 马钢股份 3.28 1.64 2.42 鞍钢股份 4.62 3.10 1.81 重庆钢铁 3.10 1.24 3.03 海螺水泥 16.89 21.65 0.95 洛阳玻璃 33.27 5.42 7.44 京城机电 13.29 5.40 2.98 中联重科 5.18 3.02 2.08 金隅股份 10.44 5.31 2.38 中国国航 8.36 6.40 1.58 东方航空 7.39 4.19 2.14 南方航空 7.93 5.92 1.62 中国远洋 11.63 4.94 2.85 中海集运 8.73 3.11 3.40 中集集团 19.14 13.60 1.71 中海发展 11.08 5.49 2.45 宁沪高速 8.41 10.20 1.00 深高速 9.92 6.42 1.87 成渝高速 4.96 2.65 2.27 皖通高速 12.69 6.90 2.23 广深铁路 4.57 4.01 1.38 中国南车 13.29 10.18 1.58 中国交建 14.09 9.02 1.89 中国铁建 14.13 10.42 1.64 中国中铁 11.42 6.56 2.11 长城汽车 12.17 9.67 1.53 比亚迪 61.95 42.05 1.79 广汽集团 20.54 7.49 3.32 青岛啤酒 32.02 34.90 1.11 白云山 27.11 19.56 1.68 新华制药 11.20 4.93 2.75 海信科龙 10.65 3.95 3.27 南京熊猫 16.45 7.14 2.79 晨鸣纸业 8.90 5.55 1.94 上海医药 18.75 17.22 1.32 中兴通讯 17.69 17.70 1.21 东方电气 13.60 8.20 2.01 潍柴动力 9.54 7.97 1.45 东北电气 7.44 2.73 3.30 广船国际 36.51 17.34 2.55 经纬纺机 22.80 11.96 2.31 昆明机床 15.02 4.87 3.74 一拖股份 12.74 5.38 2.87 北辰实业 5.33 2.67 2.42 创业环保 11.45 6.64 2.09 中国中冶 7.79 2.86 3.30 金风科技 17.23 13.40 1.56 丽珠 48.80 35.30 1.68 万科 16.58 20.70 0.97 郑煤机 6.86 3.62 2.30 大连港 6.43 3.42 2.28 山东墨龙 10.24 3.48 3.57 浙江世宝 35.87 10.78
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存