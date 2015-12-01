重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.87%，需求平稳料略低于二级

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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* 招标品种: 财政部五年期续发国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(2日)10:35-11:35
* 受访人数: 11位(银行、券商)
* 预测区间: 2.82%-2.91%
* 预测均值: 2.87%(按各家机构预测值平均)
路透上海12月1日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，基本面仍无起色继续支撑债市，IPO重启后首批申购已近尾声，对资金面的冲击无惊亦无险，不过年末将至，加之美国12月加息可能极大，不确定因素仍令债市短期未脱整理。
市场人士预计，明日国债需求平稳，定位稍低于二级水平，中标收益率均值在2.87%附近。
“配置盘还得按节奏配，不过快年底了，也不会太有激情，应该也就（比二级）略低吧，”上海一银行交易员称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为2.8843%。本次续发国债的标的券150019券最新成交收益率 在2.9000%。
明日招标新债为今年第19期 五年品种的第二次续发；采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前同期国债相同，从2015年9月8日开始计息；票面利率3.14%。招标当日原同期国债停止交易一天，招标结束至12月7日进行分销；12月9日起与之前发行的同期国债合并上市交易。(完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。