重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.87%，需求平稳料略低于二级

* 招标品种: 财政部五年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(2日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 2.82%-2.91%

* 预测均值: 2.87%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月1日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，基本面仍无起色继续支撑债市，IPO重启后首批申购已近尾声，对资金面的冲击无惊亦无险，不过年末将至，加之美国12月加息可能极大，不确定因素仍令债市短期未脱整理。

市场人士预计，明日国债需求平稳，定位稍低于二级水平，中标收益率均值在2.87%附近。

“配置盘还得按节奏配，不过快年底了，也不会太有激情，应该也就（比二级）略低吧，”上海一银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为2.8843%。本次续发国债的标的券150019券最新成交收益率 在2.9000%。

明日招标新债为今年第19期 五年品种的第二次续发；采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。