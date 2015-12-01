更新版 1-印度央行：维持指标利率不变，通胀目标料令进一步宽松门槛偏高

印度央行总裁拉詹指出，农村及全球需求不振，令经济成长受阻，他并特别提到建筑业等几个表现疲软的领域。

但他称货币政策焦点将转向2017年3月前达成消费者通胀率5%的目标，分析师多认为要达成这个目标相当不容易，尽管拉詹称通胀相关风险在明年3月之前“仍略为偏向下档”。

拉詹在声明中指出，“印度央行有机会时将利用进一步宽松的空间，在此同时让经济稳定处于通胀下滑的轨道上，这应可让通胀率在2017年3月之前降至5%。”

印度央行将于2月2日举行下次政策检讨会议，在那之前政府通常会发布接下来财年的预算。

新德里HDFC Bank首席分析师Abheek Bharua表示，他预期在预算案公布前附买回利率不会有改变。

“央行比较可能对宽松政策采取非常审慎态度，”他称，“央行降息措施安排已经将重心挪前。”