版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 16:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上测123.77机率升高

0805GMT
    
    * 日线未收在122.42下方，这是偏多讯号
    * 122.42为118.07上涨至123.77的23.6%回档位
    * 在122.80的买盘已经获得满足
    * 预料最终将会突破11月高点123.77
    * 升破122.77有望上看8月高点125.28
    * 技术图表：link.reuters.com/puh26w(完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    

 (编译 张明钧; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐