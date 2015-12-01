国际油市：原油价格小幅上涨，然OPEC会议前供应过剩疑虑犹存

美股业绩：宝洁季度业绩优于预测，并上调本财年自体营收成长预估
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
“如果市场抛售美元，买入欧元，则有可能支撑油价，略微提振油市，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，“目前欧洲央行确实是个变数。”
市场普遍预计欧洲央行将在周四会议上下调欧元存款利率，并延长量化宽松政策。
但交易商和分析师仍对油价持看空观点。
据报价机构普氏，实货市场上，迪拜原油价格跌至2008年12月以来最低位，11月平均油价为每桶41.691美元。
人们普遍预计OPEC最大产油国沙特阿拉伯将维持产量不变，不会受油价下跌影响。
受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。 周二公布的调查数据终值显示，日本11月制造业活动扩张速度为20个月来最快，产出和新出口订单回升，表明经济即将改变衰退局面。
澳新银行(ANZ)称，如果原油库存未追随季节性走势下跌，那么未来几周美国原油期货可能跌破每桶40美元关口。
对冲基金对美国原油的看多押注降至逾五年低位，因担心美国石油产出下降速度不足以抵消全球供应过剩的影响。
美国政府数据显示，尽管活跃钻机数稳步下降，但9月页岩油产量并没有大幅减少，这加剧了供应过剩局面。目前每天供应过剩70-250万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/于春红; 审校 张明钧/蔡美珍)
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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