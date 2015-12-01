国际油市：原油价格小幅上涨，然OPEC会议前供应过剩疑虑犹存

“如果市场抛售美元，买入欧元，则有可能支撑油价，略微提振油市，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，“目前欧洲央行确实是个变数。”

市场普遍预计欧洲央行将在周四会议上下调欧元存款利率，并延长量化宽松政策。

但交易商和分析师仍对油价持看空观点。

据报价机构普氏，实货市场上，迪拜原油价格跌至2008年12月以来最低位，11月平均油价为每桶41.691美元。

人们普遍预计OPEC最大产油国沙特阿拉伯将维持产量不变，不会受油价下跌影响。

受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。 周二公布的调查数据终值显示，日本11月制造业活动扩张速度为20个月来最快，产出和新出口订单回升，表明经济即将改变衰退局面。

澳新银行(ANZ)称，如果原油库存未追随季节性走势下跌，那么未来几周美国原油期货可能跌破每桶40美元关口。

对冲基金对美国原油的看多押注降至逾五年低位，因担心美国石油产出下降速度不足以抵消全球供应过剩的影响。

美国政府数据显示，尽管活跃钻机数稳步下降，但9月页岩油产量并没有大幅减少，这加剧了供应过剩局面。目前每天供应过剩70-250万桶。(完)

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