中国债市：鹏元资信下调鄂尔多斯华研主体评级至B，因公司债务压力极大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透上海12月1日 - 中国鹏元资信评估有限公司周二公告，将鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司主体评级由BBB降至B，并将其发行的“12鄂华研债” 列入信用评级观察名单，因公司债务压力极大。
公告指出，根据与华研集团多次沟通后获取的信息，公司业务受区域宏观经济不景气的影响较大，公司负债规模过大，流动性严重不足，已经出现欠息，债务压力极大，面临非常大的经营和财务困境。
华研集团于2012年12月17日发行了12亿元人民币企业债，期限六年，并附第三年末投资者回售选择权，票面利率7.88%，该债由鄂尔多斯城市建设投资集团提供担保，同时公司以其拥有的华研房地产开发有限责任公司100%股权为本期债偿付提供质押担保。
华研集团11月6日披露的债券回售实施结果公告显示，“12鄂华研债”回售有效期登记的回售金额为105,379.7万元；另外，“12鄂华研债”还需于12月17日支付利息9,456万元。
鹏元认为，考虑到鄂尔多斯市经济环境以及当地房地产市场的持续低迷，“12鄂华研债”回售款、利息以及其他债务的偿付对外部支持的依赖度极高，且该等外部支持的力度和可继续性面临一定的不确定性。
鹏元表示，将密切关注“12鄂华研债”回售宽及利息的筹措和兑付情况，华研集团信用水平的变化以及寻求外部支持的进展，及时对华研集团及“12鄂华研债”信用等级做出调整。（完）
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路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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