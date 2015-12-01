韩国央行：政策委员会成员提议减少每年利率会议次数--会议记录

路透首尔12月1日 - 韩国央行周二公布的最近一次会议的记录显示，央行货币政策委员会的一位委员曾提议央行积极评估削减每年的政策会议数量。

“委员会成员指出，像发达经济体那样每年举行八次会议有很多好处，提议央行年底前完成对削减利率会议数量和具体实施办法的审议，”韩国央行11月12日会议记录称。不过记录未提及是哪位委员做出此提议。

韩国央行每月举行利率会议。上述委员称，目前的月度会议安排，通常会在公布波动的经济指标后，引发不必要的市场预期。

他还表示，对货币政策委员会委员和央行官员来说，目前的安排给予他们准备利率会议的时间过少。会议记录还称，该委员有关利率会议次数的表态未出现在会议日程上。

韩国央行的一位官员对路透表示，央行已经评估了削减政策会议次数的建议，但还没有就做出决定设置时间表。(完)